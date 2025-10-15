Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) успешно приключи финансова 2025 година по интервенциите в лозаро-винарския сектор и сектор пчеларството. Общо изплатените средства в двете направления възлизат на над 45 млн. лв. (45 638 155 лв.).По интервенциите в сектор "Пчеларство“ за финансовата 2025 г. са преведени над 6 млн. лв. (6 236 958 лв.) по 1 450 подадени заявления.Припомняме, че съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., финансовата година за разплащане по интервенциите в секторите на пчеларството и лозаро-винарството приключва на 15 октомври.