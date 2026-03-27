Над 5 милиона евро само за проектирането на Националната детска болница
От Националната гражданска инициатива "За истинска детска болница" посочиха, че "част от параметрите се различават от планираното в концепцията, по която две години работиха международни консултанти и български експерти". Но допълват: "Това обаче все още не е задължително добра или лоша новина."
Предметът на обществената поръчка е услуга за проектиране и авторски надзор за изграждане на "Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ включваща 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури, дневна болница, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, лабораторен комплекс, както и административно-стопански блок, вертолетна площадка, паркинг, технически и обслужващи помещения и др., при спазване на действащите медицински стандарти и нормативни изисквания.
Услугата по проектиране включва следните фази: идеен, технически и изработен проект. Срокът за кандидатстване е 4 май.
Предметът на поръчката включва и упражняване на авторски надзор в хода на строителството до снабдяване с разрешение за проектиране на сградата, в това число (но не само) препроектиране, свързано с избора на конкретно технологично оборудване, изготвяне на допълнителни работни детайли, чертежи ползване, визуализации и др., показване на обекта по искане на строителя или консултанта, упражняващ надзор, подписване на проектни актове и протоколи по време на строителството, проследяване на точното изпълнение на одобрените писания, изготвяне на предварително и технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, вписване на решения и указания в заповедната книга на строежа, участие в приемна комисия или други комисии с участието на възложителя, изготвяне на екзекутивна документация и всички други дейности по упражняване на авторски надзор съгласно изискванията на ЗУТ и плащане на подзаконови нормативни актове.
