|Над 5000 малки и средни предприятия с кредити за 1,4 млрд. лв. от Националният гаранционен фонд
В рамките на периода НГФ е гарантирал 5 891 кредита към 5 200 компании на обща стойност 1,359 млрд. лв. Партньори на програмата са девет от водещите банки у нас.
"Въпреки че кредитирането не създава добавена стойност пряко, то прави възможно създаването ѝ другаде в стопанството“, отбелязва изпълнителният директор на фонда Тодор Тодоров. "Гаранционните инструменти са доказан механизъм за понижаване на риска за финансовите институции, увеличаване на ресурса към малкия бизнес и съответно приноса му в създаването на стойност“.
По данни на дружеството през 2024 г. към микро, малки и средни предприятия са отпуснати общо над 4 100 гарантирани кредити за над 1,7 млрд. лв., като близо 60% от тях са с гаранции от НГФ, което утвърждава водещата роля на фонда като гарантираща институция в страната. Дружеството отчита рекордна в историята си година като финансови резултати, брой сделки и размер на гарантирания портфейл.
За разлика от останалите гаранционни схеми на пазара, финансирани с европейски средства или по оперативни програми, Националният гаранционен фонд гарантира кредитите със собствени средства. Това позволява по-голяма гъвкавост и бързина в разработването и адаптирането на гаранционните инструменти.
"Изградили сме силна връзка с търговските банки през годините, защото освен че споделяме загубите поравно, всеки от нас работи за собствен риск. Това създава доверие, а резултатите доказват устойчивостта на модела“, допълва Тодор Тодоров.
Това е първата програма на НГФ с превес на оборотните кредити пред инвестиционните – 56% или 762 млн. лв., което отразява повишената нужда от ликвидност в условията на икономическа несигурност и забавяне на оперативните програми. Без изисквания за материално обезпечение са близо 58% от кредитите, което увеличава броя на фирмите с лесен и бърз достъп до финансиране.
През юли дружеството стартира нов 3-годишен период за включване на сделки, без промяна в условията, като интересът на банките остава висок – подадени са заявки за гарантиране на нови кредити за над 2,3 млрд. лв.
Фондът продължава и реализирането на мандатна гаранционна програма с Министерството на земеделието и храните в подкрепа на предприятия в селското, горското и рибното стопанство, както и такива с одобрени проекти по Програмата за развитие на селското стопанство 2023-2027 г. От старта ѝ през 2013 г. досега НГФ е гарантирал кредити за над 566 млн. лв. към 1 200 компании в тези сектори.
Националният гаранционен фонд, част от Групата на ББР, е учреден през 2008 г. с 80 млн. лв. капитал, които управлява, като разработва и реализира съвместно с търговските банки гаранционни инструменти в подкрепа на МСП. Дружеството е подкрепило над 16 500 микро, малки и средни компании да получат финансиране за над 4.5 млрд. лева.
