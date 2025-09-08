ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 5500 нарушения за 40 часа: ТОЛ камерите продължават да засичат нарушители, ето къде са най-много
Първите резултати от мярката вече са ясни. За първото денонощие са засечени 3700 нарушения на скоростта. Данните показват, че само на 8 септември, в периода от 00:00 до 16:00 часа, са установени нови 1816 нарушения.
Най-много нарушители са засечени в следните участъци:
Северната скоростна тангента: 2816 нарушения
Пътят Дъбник – Телиш: 1102 нарушения
Отсечката Радиново – Цалапица: 859 нарушения
Сред шофьорите мненията за ефективността на мярката са разнопосочни. Професионалният шофьор с над 30-годишен опит Пене Пенев споделя пред NOVA, че въпреки камерите, продължава да става свидетел на агресивно поведение.
"Вчера бях до Асеновград, Пловдив и по магистралата караме със 125, отзад просто те натискат, независимо, че имаше чужденци, но и българи, които бяха доста агресивни. Той ни изпревари, все едно че почти тръгваме да спираме. Значи, той караше със 170-180, при положение, че има вече засичане на тол камери“, разказа той.
Други водачи обаче се надяват контролът да има положителен ефект. "Малко на младите да им дойде акълът. Те са млади, буйни характери, карат бързо, мощни коли. Трудно, но дано се оправи, дано“, коментира Костадин Костадинов.
Според юристи обаче има неясноти в законовите разпоредби. "Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.
От "Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
