Над 700 семейни аптеки застават зад обща кауза
Темата на първия урок е "Какво е аптека и за какво служи на хората“. В рамките на около 30 минути децата ще се запознаят по достъпен и увлекателен начин с ролята на аптеката и фармацевта в грижата за здравето. Урокът ще обясни как аптеката е специално място, в което хората намират подкрепа, консултация и помощ, когато са болни или искат да се погрижат за себе си. Малчуганите ще научат какво е работата на фармацевта, защо не всеки може да застане зад аптечния щанд и защо е важно лекарствата да не се възприемат като играчки.
За по-голяма нагледност ще бъдат показани безопасни мостри – празни кутийки от лекарства, витамини и чайове, блистери и капсули, както и ампули за физиологичен разтвор. С помощта на тези примери децата ще разберат по прост и забавен начин какво представляват различните лекарствени форми, защо са важни и защо трябва да се приемат само под контрол на възрастен и лекар.
"Смятаме, че е изключително важно децата да знаят какво е аптека, какво могат да намерят там и защо не бива да приемат лекарства без контрол от възрастен. Това е начин да ги предпазим и да изградим основи на отговорно отношение към здравето още в детските години“, коментира Пенка Минева – магистър-фармацевт, член на ИКМФ и собственик на семейна аптека в Пазарджик, която ще води първия урок.
"Фармацевтичната грижа не свършва на прага на аптеката. С подобни инициативи ние излизаме в общността, за да дадем знания и увереност на децата и техните семейства. Убедени сме, че това е инвестиция в бъдеще със здрава и информирана нация.“, допълни председателят на Инициативният комитет на магистър-фармацевтите Аделина Любенова.
Серията от образователни срещи "Мисия – Запознай се с аптеката“ ще продължи и в други населени места, за да достигне до повече деца и семейства.
