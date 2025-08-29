Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Над 87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следващите три месеца
Автор: Десислава Томева 17:00Коментари (0)54
© Фокус
През август 2025 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от предходния месец (от 20.6% на 20.2%). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение. Това показват последните данни на НСИ, цитирани от "Фокус".

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) (виж фиг. 2) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През август съставният показател "бизнес климат в строителството“ намалява с 3.0 пункта (от 27.9% на 24.9%) (виж фиг. 6), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, са недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда, следвани от цените на материалите.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта (от 25.0% на 23.6%) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора "несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени 87.3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги

През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.

Още по темата: общо новини по темата: 678
28.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
24.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/113 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
12:06 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
09:03 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
12:22 / 27.08.2025
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
09:13 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
16:03 / 27.08.2025
Актуални теми
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
Зелен преход
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: