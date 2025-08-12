Новини
Над една четвърт от пенсионерите у нас получават добавка към пенсията си
636 000 пенсионери получават поне една добавка към пенсията си, показват данните на НОИ. Общо изплащаните добавки са 770 844, като най-много са така наречените вдовишки добавки – такава взимат 670 000 пенсионери у нас.

Тя е в размер на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг. Като средната сума за миналата година е почти 222 лева.

80 748 пък са добавките, които се получават за чужда помощ, която е в размер на 230,30 лв., а едва 55 човека взимат добавка за ветерани и доброволци от войните, която е била 307,07 лв. през 2024 г.

Пет пъти са повече жените, които взимат вдовишка добавка от мъжете. Близо 472 000 са вдовиците, които получават една трета от пенсията на починалия си съпруг, пише pariteni.bg. В същото време мъжете вдовци са 92 446 човека. Те взимат и доста по-ниска вдовишка добавка, тъй като жените у нас получават по-ниски пенсии. Средната добавка на мъжете е 176 лева, а на жените – 230 лева.

Само за миналата година НОИ е отпуснал 39 469 нови вдовишки добавки, като най-много са в София – 5454, Пловдив – 3655.

За 10 години са намалели пенсионерите, които получават вдовишка добавка към пенсията си, показват данните на НОИ. Към края на март тази година такава добавка взимат 667 359 души. Преди 10 години вдовишка добавка са получавали близо 729 121 пенсионери, а през миналата година те са 678 064.

През миналата година на 44-ма пенсионери са спрени вдовишките добавки, тъй като са сключили брак. Броят им е най-голям за последните 10 години, като годишно са били прекратявани между 4 и 12 такива добавки. 

Увеличават се обаче хората, които получават добавка за чужда помощ, като към края на март такава взимат 82 964 души. През 2014 г. такава са получавали 93 276 пенсионери, а през миналата – 70 541. От юли миналата година добавката за чужда помощ се изплаща в размер 230,30 лв.

Най-голям спад има при добавките за ветераните от войните, като такава взимат вече едва 49 човека. За сравнение, през миналата година добавка за ветерани са получавали 102 човека, а преди 10 години – 4881.

Добавка за старост, която е отменена, сега взимат едва 442-ма души, като размерът ѝ е 0,15 лева за пенсионерите, навършили 75-годишна възраст, и 0,23 лева за пенсионерите, навършили 80-годишна възраст.

