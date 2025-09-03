Надежда Йорданова: Мнозинството не решава проблеми, а скоростно назначава лоялисти

© Булфото От "Продължаваме промяната - Демократична България" ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените институции. Той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава", каза Надежда Йорданова от парламентарната трибуна в декларация от името на ПГ на ПП-ДБ за началото на есенната сесия на НС.



По думите ѝ чрез вота на недоверие ще разкрият детайлно режима на зависимостите и ще убедят гражданите, че държавата може да бъде тяхна и алтернатива има.



"Влизаме в новата сесия с държава, в която регулаторите, министерствата, МВР, прокуратура и др. са овладени кадрово и нормативно. Мнозинството не решава проблеми, а скоростно назначава лоялисти. Резултатът е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси", допълни тя.