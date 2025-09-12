Новини
Надежда Нейнски: Имаме нужда най-после това прословуто членство – в Шенген, в Европа, в НАТО, да се усети от хората
Автор: Цоня Събчева 22:29
© bTV
Повече от всякога геополитическият момент е много сложен.В Европейския съюз се обмисля идеята да се взимат важни решения с квалифицирано мнозинство. Ако България няма президент и правителство, които наистина да бъдат партньори в Европейския съюз, и съответно в НАТО, те постепенно ще бъдат изолирани, България ще потъне в т.нар. сива зона, т.е. решенията ще се взимат без тях. Това каза Надежда Нейнски – политикът, дипломат и министър на външните работи в правителството на Иван Костов, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

Тя даде за пример Орбан и Фицо.

"Аз знам, че има гласове в България, които се възхищават на Орбан и на Фицо. Сигурно, ако излезем по улиците, този градски бабаитлък да покажем характер за мнозина ще бъде примамлив, но винаги трябва да се тегли чертата и да се види какъв е плюсът".

"Доброто управление в България би дало на всички хора, независимо от техните политически пристрастия, много по-добри условия за живот. Имаме нужда от добро управление в различните сфери, което ще даде възможност най-после това прословуто членство – в Шенген, в Европа, в НАТО и така нататък, да се усети от хората, а не да остане въпрос само на чиста политика", смята Нейнски.

Според нея, ситуацията сега напомня на 1996 г., когато десните партии в България бяха силно разделени и не си говореха. Тогава НП изигра ролята на посредник и се стигна до създаването на Обединените демократични сили (ОДС). Въпреки че СДС можеше да управлява само, беше направен жест за обединение, което доведе до спечелване на изборите, съставяне на правителство и извършването на едни от най-сериозните реформи в страната.

"Не трябва да се изпитва носталгия по миналото, а да се гледа напред, още повече, че историята не се повтаря, или ако се повтаря, се повтаря като фарс. Трябва да си взимаме поуки, трябва да се води диалог между партиите център-дясно и да се намерят онези моменти в политиката и в ценностите, които ще ги направят консолидирани и сериозни в заявката си за властта", заключи дипломатът.






