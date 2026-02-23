Надежда Нейнски.
По думите ѝ срещата е била посветена на хибридните атаки и дезинформация.
"България е близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море по темата с хибридните атаки, която е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори", допълни Нейнски.
"Опитите за поднасяне на фалшиви новини на първо място разколебават процеса на разширяването, прави се опит за отслабването на помощите към Украйна и дезинформацията цели всяване на страх сред хората", посочи тя.
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
