Надежда Нейнски: По отношение на Съвета за мир у нас сякаш е започнала предизборната кампания
© NOVA
Тя посочи, че за да има международен договор, той трябва да е получил ратификация от американския Сенат, "нещо, което очевидно го няма"."Освен това правото на пожизнено председателство противоречи на американската конституция", допълни тя.
"Има правна фигура, която се казва sole executive agreement, която не се нуждае от ратификация от Сената и не е част от международното право. При sole executive agreement се допуска да има пожизнено председателство, за разлика от международните договори, където нито по американската конституция, нито по международното право е разрешено. Най-вероятно ние сме подписали точно такъв документ, който американците го наричат харта и е по-скоро подкрепа на една инициатива", обясни пред NOVA бившият външен министър.
Нейнски беше категорична, че за да бъде ЕС уважаван партньор на САЩ, той трябва да е единен, съответно – страните да имат единна външна политика.
Дипломатът коментира и избора Николай Младенов и за върховен представител за Газа. Нейнски подчерта, че той е избран в лично качество, а не като представител на България.
Тя запита какво целим с включването в Съвета за мир, какви са ползите за България и какви ще бъдат последствията.
"Това, което направи впечатление по отношение на Съвета за мир, е че сякаш у нас е започнала предизборната кампания и съревнованието между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2. Оказа се, че поканата е била първоначално пристигнала при Румен Радев, който обаче я използва, за да си направи пиар. Логичен е и въпросът защо посланика не е информирал външно министерство, защото излезе така, че ведомството е разбрало за поканата от Радев", коментира още Нейнски.
Още по темата
/
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
22.01
Още от категорията
/
Костадинов за Радев: Чакаме го, той ще стане като всички останали участници в политическия процес
11:53
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията за участието на България в Съвета за мир
11:17
Пеканов: Гюров е "очевидно най-компетентният" сред възможните кандидати за служебен министър-председател
08:41
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически коли
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.