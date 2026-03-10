Надежда Нейнски пред журналисти относно конфликта в Близкия изток.
По думите ѝ службите за сигурност, МВнР и МВР са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да започнат да правят своевременни анализи.
Нейнски е категорична, че на този етап няма заплаха за България.
"От Катар и Кувейт изведохме сухопътно още 10 души, ситуацията в района е напрегната. Очакваме отварянето на летищата, но сме мобилизирали посолствата да извеждаме хора сухопътно. Операцията върви успешно", допълни тя.
Днес от 16 часа в МВнР ще се проведе брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.
Надежда Нейнски за конфликта в Близкия изток: Нивото на ескалация е много високо
© Булфото
