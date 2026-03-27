Истински празник в Световния ден на театъра - бяха раздадени наградите "Икар“. Български артисти получиха отличия за постиженията си в различни категории на сценичните изкуства.

Тазгодишното мото на наградите е "Да обичаш на инат", вдъхновено от делото и едноименния филм на режисьора Николай Волев. По традиция церемонията се проведе на сцената на Народния театър "Иван Вазов“.

Всички приходи от продадени билети ще постъпят в здравния фонд на Съюза на артистите в България и ще бъдат използвани за животоспасяващи операции на значими личности от българската сцена.

Наградата за цирково изкуство беше присъдена на Ненчо Илчев, а Веселин Маринов получи специален приз за атракционно и сценично изкуство.

"Една много изненадващо дошла награда, която много ме развълнува. Усещам я като признание за труда ми и за това, което изповядвам в изкуството вече толкова години", заяви Веселин Маринов, носител на "Икар".

"Искам да им пожелая нещо тази вечер - да търсят този красив полет, изпълнен с мисъл, в омагьосващото изкуство на театъра. Много се вълнувам, защото това за мен е най-висшето изкуство“, заяви Илияна Йотова.

Народният театър "Иван Вазов“ получи пет отличия от тазгодишната церемония – признание за силния сезон, ярките актьорски постижения и мащабните сценични проекти, предаде NOVA. 

В категорията "водеща мъжка роля“ наградата получи Пламен Димов за ролята на Леоне в "Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян. Отличие за "поддържаща мъжка роля“ беше присъдено на Веселин Мезеклиев за ролята на Бащата в "Последна стъпка“ от Йордан Славейков.

Признание за сценография и костюмография получиха Борис Далчев и Михаела Добрева за работата си по спектакъла "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов.

Наградата за майсторско техническо осъществяване беше присъдена на екипа на "Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин – спектакъл, отличен с прецизна и многопластова сценична реализация.

Със специална награда беше удостоена и Олга Недялкова – главен помощник-режисьор в Народния театър, която получи плакет за дългогодишния си принос към професионалната и безкомпромисна работа на сцената. Това е първият случай в историята на наградите "Икар“, в който се връчва подобно отличие.

Още преди церемонията Народният театър имаше силно присъствие сред номинираните. Ана Пападопулу беше номинирана в категорията "поддържаща женска роля“ за "Хеда Габлер“, а Вяра Табакова – за "Последна стъпка“. Спектакълът "Последна стъпка“ получи номинация за драматургичен текст, а Боян Крачолов – за режисурата на "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“.

Петте отличия са естествен резултат от силен сезон, в който Народният театър предложи както ярки актьорски постижения, така и амбициозни сценични решения.

Ето и пълния списък с наградените:

Национални награди "икар“ 2026

Дебют: Паола Маравиля за Аглая Ивановна в "Лицето на ближния“ по "Идиот“ от Фьодор Достоевски и за участието си във "Влюбеният дирижабъл“

Водеща мъжка роля: Пламен Димов за "Глембаеви“

Водеща женска роля: Радина Думанян за "Берлин, Берлин“

Поддържаща мъжка роля: Веселин Мезеклиев за "Последна стъпка“

Поддържаща женска роля: Ирини Жамбонас за "Последната нощ на Сократ“

Режисура: Стоян Радев за "Берлин, Берлин“

Сценография и костюмография: Борис Далчев и Михаела Добрева за "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“

Майсторско техническо осъществяване: "Хеда Габлер“

Авторска музика: Сашко Костов и Явор Карагитлиев за "Влюбеният дирижабъл“

Най-добър спектакъл: "Берлин, Берлин“

Драматургичен текст: "Слон в стаята“ от Елена Телбис

Критически текст: "Българският театър 1856–2026“ от Камелия Николова

Постижение в кукленото изкуство: Ана-Мария Лалова

Куклен спектакъл: "Голямата шапка“

Съвременен танц и пърформанс: Ива Свещарова и Вили Прагер

Дублаж: Петя Абаджиева и Ивайло Велчев

Вариететно изкуство: Йордан Димитров Янев-Зайн

Атракционно и сценично изкуство: Веселин Маринов

Съвременна българска музика: Валентин Василев

Награда за цирково изкуство: Ненчо Илчев

Награди на министерството на културата

Театър 199 "Валентин Стойчев“ държавен куклен театър - Пловдив

награда за педагогическа дейност

проф. Боньо Лунгов

награда за чест и достойнство

доц. Мария Диманова

награда за изключителен принос към българския театър

Анета Сотирова