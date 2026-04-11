Най-благословеният ден преди Възкресението: Велика събота е

Велика събота е последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден. Това е и последният ден, в който могат да се боядисат яйца.

Църквата прославя Велика събота като "най-благословения седми ден", защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и възкръсва.

Това ще се случва на другия ден - в неделя, Великден.

Традиции и обичаи преди Възкресението

Православните християни прекарват Велика събота в мир и тишина, очаквайки настъпването на Великден. Не е обичайно да се провеждат шумни празненства или да се занимават с домакинска работа на този ден. На практика Велика събота най-често е посветена на подготовката за Възкресението Христово - хората боядисват яйца, а в църквите се благославят великденските козунаци.

Съботата преди Великден е последният ден от Великите пости. Яденето на топла храна без олио е разрешено. Службата в Велика събота започва рано сутринта и продължава до падането на нощта.

Всяка година на Велика събота на Божи гроб в Йерусалим от небето в ръцете на Йерусалимския патриарх пада Благодатният огън. И до днес тайнството е неразгадано.