Най-бързият колоездач на "Дунав Ултра" пристигна в Дуранкулак
Автор: Екип Ruse24.bg 22:36
©
В село Дуранкулак днес финишира най-бързият колоездач в маратона "Дунав Ултра".

Участниците стартираха вчера от Видин, а дължината на трасето е над 700 километра.

Петър Матов за първи път участва в "Дунав Ултра". И въпреки че колоездачната обиколка няма състезателен характер, той си поставил амбицията да мине по трасето за по-малко от 30 часа.

И успява – за 29 часа и 30 минути.

Петър Матов, колоездач:

Най-трудното беше вятърът, неочаквано непрекъснато беше насрещен, и това малко ми обърка плановете, за което съм малко ядосан.

Идеята на организаторите е с инициативата да се популяризира Дунавския регион. Затова участниците вместо да се състезават, се наслаждават на прекрасните гледки.

Борис Бегъмов, създател на колоездачния маратон пред БНТ:

Маршрут, който преминава през осем области, 32 общини и над 120 населени места. Участниците приемат това предизвикателство и го изминават, за какъвто желаят период.

Това е 12 издание на маратона.

В него се включиха над 140 колоездачи.






