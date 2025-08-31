ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-бързият колоездач на "Дунав Ултра" пристигна в Дуранкулак
Участниците стартираха вчера от Видин, а дължината на трасето е над 700 километра.
Петър Матов за първи път участва в "Дунав Ултра". И въпреки че колоездачната обиколка няма състезателен характер, той си поставил амбицията да мине по трасето за по-малко от 30 часа.
И успява – за 29 часа и 30 минути.
Петър Матов, колоездач:
Най-трудното беше вятърът, неочаквано непрекъснато беше насрещен, и това малко ми обърка плановете, за което съм малко ядосан.
Идеята на организаторите е с инициативата да се популяризира Дунавския регион. Затова участниците вместо да се състезават, се наслаждават на прекрасните гледки.
Борис Бегъмов, създател на колоездачния маратон пред БНТ:
Маршрут, който преминава през осем области, 32 общини и над 120 населени места. Участниците приемат това предизвикателство и го изминават, за какъвто желаят период.
Това е 12 издание на маратона.
В него се включиха над 140 колоездачи.
