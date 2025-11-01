Най-голямата българска банка официално съобщи за промени в Общите условия за физически лица
©
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че считано от 01.01.2026 г., "УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени, включително и изменения във връзка с приемане на еврото като официална парична единица в Република България, в следните документи:
1. Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти:
Актуализират са текстовете, касаещи системите и часовете за извършване на преводи и се премахват текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;
Промени, свързани с услугите "Комунални и Периодични плащания“;
Изменения във връзка с уведомяване на Банката за промяна в информацията и документите, свързани с идентификацията на клиент/негов пълномощник;
Промени относно начина на предоставяне/осигуряване на разположение на информацията за платежните операции и наличното салдо по банкова сметка, ако тази информация не е предоставената/осигурена на разположение на титуляря по независещи от Банката причини;
Промени, касаещи едностранното прекратяване от Банката на договор за платежна сметка за основни операции;
Изменения относно закриване на сметка при смърт на титуляря й;
Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, по която не се начислява месечна такса за обслужване и поддръжка и наличността по сметката е под изискуемия минимум, съгласно Лихвения бюлетин на Банката за физически лица, за период от 12 последователни месеца;
Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;
Въвежда се промяна в условията за обслужване на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
2. Общи условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използването на банкови карти като електронни платежни инструменти:
Премахват се текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;
Урежда се начисляването на месечна такса за обслужване и поддръжка на картова сметка, в случай че след закриване на основната банкова карта, задълженията по която са се погасявали от тази картова сметка, по картовата сметка е останала наличност и оправомощеният ползвател не е посочил как да му бъдат предоставени наличните средства;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
3. Общи условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране "Булбанк Онлайн“ и "Булбанк Мобайл“:
Въвеждат се текстове за услугата "Периодични плащания“. Услугата за изпълнение на автоматични периодични плащания вече ще може да се заявява само чрез абонамент в "Булбанк Онлайн“, като отпада възможността за заявяване през филиал на Банката;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
4. Тарифата за таксите и комисионите за физически лица:
Лимити и прагове за извършване на операции, включително такива свързани с такси и комисиони, за извършване на сделки с финансови инструменти, за АТМ и карти са представени в евро;
Поради преустановяване предлагането на услугата директен дебит са премахнати таксите и комисионите, свързани с нея;
Актуализирани са услугите по платежна сметка за основни операции, предлагани безплатно, в случай че по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти и лихвите върху тях – ежемесечно общо до три кредитни превода, инициирани от титуляря, включително чрез системите за онлайн банкиране на Банката, и общо до десет операции по теглене на пари в брой от АТМ на Банката, за които не се начисляват такси;
Премахват се текстовете относно комисионата за предсрочно погасяване на банков кредит;
Други промени, свързани с актуализацията на документа.
Променените Общи условия и Тарифа са налични в търговските помещения на Банката и на интернет страницата ѝ.
Още от категорията
/
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
12:28
Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
31.10
"Уолтопия" стана жертва на кибератака, Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация
31.10
Празник е! Има поверия
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.