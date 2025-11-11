Turkiye Today.
Екипи за спешна помощ са били изпратени на мястото на инцидента, след като жителите са съобщили, че са чули силен взрив близо до сградата на окръжния съд. Силите за сигурност са отцепили района, докато са били в ход спасителните операции.
Първоначалните полицейски доклади сочат, че експлозията е станала близо до съдебната палата, като е имало няколко жертви.
Властите все още не са потвърдили причината за експлозията, тъй като разследването продължава.
Най-малко 6 души са загинали при експлозия в съдебната палата в Пакистан
