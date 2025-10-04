Най-нова актуална информация за обстановката по Южното Черноморие

© Започва повторен оглед във в.с. "Елените". Това съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов пред журналисти.



Към момента няма нужда от повече доброволци, работи се на терен, а военните също са мобилизирани, уточни той.



"Няма данни за изчезнали хора", потвърди Крумов.



Над 200 човека са евакуирани.



"Това е природа, унищожително бедствие, тепърва започват проверки. В момента сме се събрали, за да помогнем на хората. Ще се установи, ако има нещо неправилно застроено и ще се търсят причини. В момента звъним на БЧК за помощи, организирали сме сухи пакети, за да могат да бъдат изхранени бедстващите хора", каза от своя страна кметът на Несебър Николай Димитров.