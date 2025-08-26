ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов".
Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!
Всички сме със семейството и Марти!
Това съобщи преди минути бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 18 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета