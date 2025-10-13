ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Наличните противогрипни ваксини в България
Какво представляват противогрипните ваксини?
Противогрипните ваксини стимулират имунитета срещу сезонните грипни вируси. Съставът им се определя ежегодно от Световната здравна организация според циркулиращите щамове. За сезон 2025/2026 СЗО препоръчва да се включат вирусите A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. В България се предлагат инжекционните ваксини Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, и назалната Fluenz Tetra, като хората над 65 години ще ги получават безплатно и тази година.
Тази година една от ваксините, налична в България (Vaxigrip) ще бъде тривалентна. Какво означава това? Основната разлика е броят на включените вирусни щамове. Тривалентните ваксини съдържат по три вируса – два A-типа и един B (линия Виктория), а четиривалентните добавят и втори B-щам (линия Ямагата). Причината, поради която тази година има тривалентни ваксини, е, че щамът B/Yamagata не е циркулирал след 2020 г., в резултат на което много страни се връщат към тривалентни ваксини.
За сезон 2025/2026 в България основните препарати са тривалентният Vaxigrip и тривалентният Fluenz. Influvac Tetra остава без промяна тази година и ще бъде четиривалентна, но тя ще бъде в ограничени количества за нашия пазар.
Назалната противогрипна ваксина
В последните няколко години в България можем да се възползваме и от назална ваксина. Тя е жива атенюирана ваксина. Fluenz Tetra се прилага като спрей за нос при деца от 2 до 18 години. Всяка доза е 0,2 ml (0,1 ml във всяка ноздра) и при първа имунизация се поставят две дози с интервал 4 седмици. Тя съдържа същите два A-щама и един B-щам (линия Виктория) като тривалентните инжекционни ваксини. Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години.
Инжекционните противогрипни ваксини
Инжекционните инактивирани ваксини (например Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) се прилагат мускулно при лица над 6-месечна възраст.
Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?
Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения. Според американски изчисления през сезон 2023/2024 имунизацията е предотвратила около 9,8 милиона грипни инфекци. Ефикасността на ваксината обичайно е 50-65% при децата и около 35–50% при възрастните.
Противопоказания
Противопоказания са тежки алергии към компонентите на ваксината (например яйчен протеин) или остри тежки заболявания – при тях поставянето се отлага.
Назалната жива ваксина е противопоказана при имунен дефицит, бременност и тежък астматичен статус. Лека настинка или локални инфекции не са противопоказание за имунизиране.
Кога да се ваксинираме?
Препоръчителното време е есента, преди разгара на грипа. Експертите съветват поставяне през октомври-ноември, за да развие организмът имунитет, пише Puls.bg . Ако ваксината е налична по-късно, приложението ѝ е ефективно дори през декември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12102
|предишна страница [ 1/2017 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: