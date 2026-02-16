Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
© ФОКУС
Припомняме, че тялото на 33-годишната Евгения беше намерено натъпкано в куфар във водоем в края на 2021 година.
Подсъдими са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.
Съдът оправда частично бащата на Орлин.
Още по темата
/
Близките настояват за доживотен затвор без замяна, осъдените за убийството на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите
13.06
Убиецът на Евгения пред съда: Трябва да понеса последствията, но не трябва да бъда отговорен за недоказани обвинения
26.11
Близки на убитата Евгения преди делото: Искаме доживотна присъда, как не го е срам да остави детето си без майка
22.10
Не е готова експертизата, чрез която Орлин иска да докаже, че убитата Евгения се е ударила в шкаф
25.06
Приятел на убитата Евгения: Остават съмненията, че има силно влияние на Държавна сигурност, тъй като бащата - убиец е бил служител там
12.11
Ето защо Пламен Владимиров, подсъдим за съучастие в убийството на снаха си Евгения, е на свобода
10.11
Още от категорията
/
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
11:40
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:18
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
10:28
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.