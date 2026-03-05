Намериха приемни родители за бебетата, изоставени от майка си при раждането
Историята им предизвика вълна от съпричастност - много семейства дори изразиха готовност да осиновят двете бебета.
Към момента обаче това не е възможно, тъй като майка им не се е отказала от тях, макар че не ги е посещавала през последните три месеца.
"Агенцията за социално подпомагане (АСП) имаше готовност да изведе двете бебета от болницата още тази седмица, но поради сезонно заболяване на децата се очаква това да се случи на 11 март. Децата са родени недоносени и със съпътстващи в резултат на това заболявания", съобщиха от Министерството на социалната политика.АСП има готов вариант за настаняването им в две приемни семейства на изключително близко разстояние едно от друго, за да не се допусне прекъсване на връзката между бебетата.
"По указания на министър Хасан Адемов обаче приоритетно се работи по възможността децата да останат заедно, като бъдат настанени в едно приемно семейство, което би могло да отговори на емоционалните и здравословните им потребности. Социалните служби работят по случая от момента на получаването на сигнал, подаден устно от болницата, в която децата са настанени за специализирано лечение", посочват още от социлното министерство.
Поради здравословните проблеми на децата предишните опити те да бъдат настанени в приемно семейство са безуспешни. По закон в резидентна грижа деца до 3 години могат да бъдат настанявани само ако са с трайни увреждания. Това ограничава и възможността да бъдат настанени в Център от семеен тип.
"Изискано е ново становище за здравословното им състояние, което е получено през февруари 2026 г. в ангажираната със случая Дирекция "Социално подпомагане“. Според него няма причина децата да остават в болница или да получават постоянни медицински грижи в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. В резултат на новото становище вече има приемни семейства, подготвени да приемат децата", съобщават от ведомството, пише btvnovinite.bg.
