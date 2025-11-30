Намериха труп в столичния квартал "Обеля 2"
© Фокус
Починалият е 60-годишен мъж, който е бил идентифициран от свой близък. По тялото му няма следи от насилие.
От полицията уточняват, че все още е рано да се посочи причината за смъртта, но не се изключва версията за естествена смърт.
Още от категорията
/
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
22:46
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Икономисти посъветваха: Важно е да има приет бюджет до края на годината или в първите дни на 2026 г.
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.