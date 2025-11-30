Намерен е труп в столичния квартал "Обеля 2". Тялото на възрастен мъж е открито в полето, намиращо се близо до ЖП линията. Това потвърдиха заот МВР.Починалият е 60-годишен мъж, който е бил идентифициран от свой близък. По тялото му няма следи от насилие.От полицията уточняват, че все още е рано да се посочи причината за смъртта, но не се изключва версията за естествена смърт.