Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Намушката младеж в Студентски град в София. Това съобщиха от МВР за "Фокус".

По неофициално информация инцидентът е станал пред заведение в столичния квартал тази събота след 22 ч. Пострадалият е бил откаран и настанен в Окръжна болница в София с опасност за живота.

Към момента се издирват извършителите.