Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка в Димитровград
Автор: Ваня Кузманова 13:25Коментари (0)59
Екип от инспектори по труда е нападнат с брадва при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство в заведение за хранене в град Димитровград. За овладяване на ситуацията се е наложила намеса на полицията, съобщиха от Инспекцията по труда.

До агресията се стига, след като екип на дирекция "Инспекция по труда" Хасково при осъществяване на служебните си задължения, след легитимиране със служебни карти, е бил нападнат от лице, представило се за съпруг на собственичката на заведението. Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.

При осъществения контрол инспекторите по труда установяват четири лица, работещи без трудов договор. С помощта на органите на полицията представителите на Инспекцията по труда успяват да приключат на място документалната част от проверката.

При предходни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка отново са установявани работещи без трудови договори, за което работодателят е санкциониран.

От ИА "Главна инспекция по труда" обръщат внимание, че съгласно чл. 402 от Кодекса на труда, където са уредени правата на контролния орган, изрично се посочва, че инспекторите по труда имат право в рамките на своята компетентност да посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от работниците и служителите, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност. Те имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. В същия член се посочва, че работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

Проверката на работодателя продължава.






©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени.
