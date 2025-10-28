ЗАРЕЖДАНЕ...
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
В известен смисъл може и да са прави. Има хора, за които посещението при личния лекар не е толкова здравна необходимост, колкото социално събитие, пише "Фокус“, позовавайки се на лични наблюдения. Днес е кръвното, утре коляното, в петък световъртежът – а личният лекар е нещо като слушател, спътник в ежедневието.
Тези "дежурни пациенти“ са винаги там. Пазят си реда, познават си номерата, разменят рецепти и спомени, докато чакат. И лекарите, колкото и да ги разбират човешки, се изнервят. Всеки ден се сблъскват с едни и същи лица, докато някой млад човек, дошъл с истински проблем, стои притеснен в коридора, опитвайки се да обясни, че не го държат краката. Тръгнал си в обедната почивка или буквално избягал от работа, защото без болничен няма мърдане.
Дотук – добре. Ако по-високата такса ще сложи ред и ще остави място за реално болните, нека бъде така.
Но ето я и другата страна на монетата – онази, която често остава без глас.
Защо, когато звъннеш на личния си лекар по телефона и обясниш, че имаш нужда само от направление, отговорът винаги е един и същ "ела в кабинета“.
Електронните направления са вече факт. И когато е очевидно, че очилата вече не помагат и ти трябва офталмолог или оперираната ти ръка иска преглед при травматолог, време е за годишния профилактичен преглед за простата или посещението при мамолога – няма никаква логика да губиш часове, за да стигнеш до кабинета, само и само да платиш потребителска такса.
И тук идва грозната истина – често ходим не за преглед, а за да си платим формално, твърди "Фокус“. Не защото лекарят е лош, а защото системата е изградена така – без бюрократично "отбелязване“ няма отчетност.
В крайна сметка, вдигането на таксата може и да облекчи опашките, но няма да реши най-големия проблем – че в здравната система пациентът не е човек с нужда, а ред в графика и ред в касовата книга.
