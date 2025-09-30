Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Автор: ИА Фокус 13:31Коментари (0)37
©
виж галерията
Диалог, професионализъм и институционално партньорство са в основата за успешната реализация на проекта

В град Бяла се проведе Информационен ден за проекта от стратегическо значение АМ "Русе – Велико Търново“, съфинансиран от Европейския съюз по програма "Транспортна свързаност“. Събитието събра представители на институциите, възложителя, изпълнителя, медиите и представи напредъка по реализацията на една от ключовите инфраструктурни инвестиции в страната.

В събитието се включиха, ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, областният управител на Русе Драгомир Драганов, представители на Агенция "Пътна инфраструктура“, Управляващия орган на програмата и представители на фирмите – изпълнители, част от ДЗЗД "Русе - Велико Търново“ – водещата компания "Грома Холд“, "Европейски пътища“, "Етерна Кънстръкшън“, "Витез Проспект“ и "Пътпроект 2000“.

Присъстващите подчертаха значението на проекта за социално-икономическото развитие на Северна България и неговата роля в свързването на страната с Трансевропейската транспортна мрежа.

В своето изказване инж. Велик Танушев, представител на "Грома Холд“ и ръководител на ДЗЗД "АМ Русе – Търново“, акцентира, че изпълнението на проекта върви със сериозни темпове - в момента са мобилизирани над 150 специалисти и повече от 100 единици техника, като вече са завършени редица подготвителни и строителни дейности. В същото време предизвикателствата са значими – изграждането върху льосови почви, склонни към слягания до половин метър, изисква прецизни инженерни решения и прилагане на нови технологии. Инж. Танушев подчерта, че с издаването на строително разрешение за целия участък е станало възможно изпълнението на предвидените опитни участъци от проекта и работната програма.

Сложността на съоръженията, като моста над река Янтра при км 57+100, който ще се реализира чрез конзолно бетониране, е още едно доказателство за високите технически изисквания на проекта.

За да бъдат преодолени тези предизвикателства, изпълнителите въвеждат модерни инженеринг решения, прилагат импулсно уплътняване на насипите, работят в координация с научни и проектантски екипи и се консултират с международни експерти. Ускорената мобилизация на техника и кадри гарантира навременното изпълнение на задачите, а прозрачната комуникация с АПИ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващия орган на програмата и местните институции е предпоставка за доверие и ефективност.

Инж. Танушев подчерта, че именно диалогът между институциите, изпълнителите и обществеността, съчетан с професионализма на ангажираните строителни екипи, е основата, върху която ще се осъществи този сложен, но изключително важен за региона проект. По време на събитието официалните гости и медиите имаха възможност да посетят строителната площадка и на място да се запознаят с извършените дейности по строежа на един от виадуктите.

4 пътни възли, 4 виадукта, 9 големи съоръжения, сред които подлези, надлези, селскостопански съоръжения, укрепителни стени и 44 малки съоръжения са част от проекта. Дължината му е 35,400 км и предвижда 4 платна за движение и аварийни ленти с проектна скорост 120 км/ч.

"Реализацията на АМ "Русе – Велико Търново“ ще доведе до премахване на една от най-опасните пътни отсечки в страната – обходът на Бяла, ще повиши безопасността на движението и ще подобри транспортната свързаност в Северна България. Очакваните социално-икономически ползи включват създаване на работни места, по-добра достъпност, повече възможности за бизнес развитие и по-високо качество на живот. Проектът е не само ключов елемент от националната инфраструктура, но и значим принос към европейската свързаност по оста Север – Юг“, споделя и Виктор Велев, изпълнителен директор на "Грома Холд“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
19:28 / 28.09.2025
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
19:45 / 28.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:40 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
18:05 / 28.09.2025
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
14:36 / 28.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
България в еврозоната
Катастрофи в Русе
Реформи в БДЖ
Почина Георги Калоянчев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: