Граждани протестират под прозорците на властта. Протестът е под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент".



На демонстрацията дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане".



Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на парламента.



Движението в т.нар. "триъгълник на властта" е блокирано. Репортер на "Фокус" съобщава, че трафикът от бул. "Тодор Александров" към "Дондуков" е блокиран от полицейски екипи.