Протестът срещу Бюджет 2026 пред сградата на НС става все по-мащабен. Освен движението на "Триъгълника на властта“ са блокирани и трамваите, предаде репортер наБутилки и пиратки хвърчат около входа на "Дондуков“, а полицейското присъствие е сериозно.Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната“. Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но протестиращите се събраха пред НС още по-рано и гледаха заедно на голям екран заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси.