Бойко Борисов, в което каза, че ГЕРБ няма място в подобно управление, днес се очаква отговорът на партньорите в управлението.
Основният въпрос е ще има ли преформатиране на правителсвото.
Под въпрос е и заседанието на Народното събрание, тъй като Борисов заяви, че партията вече няма да осигурява кворум в парламента.
Повод за напрежението в коалицията станаха изборите в Пазарджик. Борисов поиска и смяната на председателя на НС Наталия Киселова.
От своя страна след изказването на Борисов лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението и очаква покана от премиера Желязков за преформатиране на управлението.
На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес правителствено заседание.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Стефанов 24
преди 15 мин.
А ти ли ще платиш за изборите или те?
Аре бежи
преди 1 ч. и 49 мин.
Да се разпадат по-бързо тези продажници, безродни! Да ни направят хубав подарък за Коледа!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.