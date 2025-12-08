Преди употреба на козметични продукти за боядисване на клиента се прави тест зачувствителност по начин, указан на опаковката. При положителна реакция продуктът за боядисване не се използва. Това е едно от изискванията в проект на наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и към ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото.Всички видове услуги в обектите по се извършват само от лица съссъответната професионална квалификация, придобита съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и съответните наредби за придобиване на квалификация по професиите "Козметични услуги“, "Фризьорство“ и "Маникюр, педикюр и ноктопластика“. Татуировки се поставят от лица, преминали съответната форма на обучение.Лице с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косатаили ноктите на ръцете или краката се обслужва след представяне на удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар на лицето или лекар специалист, че заболяването му не е заразно.