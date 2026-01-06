24 часа" по Закона за достъп до обществена информация.
Сумата представлява общо начислените брутни възнаграждения, от която обаче се правят удръжки за данъци и за здравни и пенсионни осигурителни вноски, уточняват от НС. За година това прави по близо 100 хил. лева на ден.
За тези 12 месеца парламентът е заседавал 151 пъти. Реално истинската му работа започна с два месеца по-късно - чак през януари, когато бе договорено мнозинството зад правителството на Росен Желязков. Отделно депутатите имат цели 1068 “бягства" от пленарната зала и от комисиите, за което са глобени с над 773 хил. лева.
Те получават месечно възнаграждение в размер на 3 средни работни заплати в обществения сектор за страната по данни на НСИ, като сумата се обновява на всяко тримесечие. Последните цифри са за септември и тогава базата на депутатската заплата е била около 8000 лева.
Допълнително се начисляват пари за заемане на шефски постове - 35% над възнаграждението, както и за комисии и групи. Както и проценти за участие в комисия, а всеки депутат е в поне една. Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата.
Същевременно съгласно Кодекса на труда всеки народен представител получава по 1% клас за всяка година стаж.
Отделно от всичко това избраниците вземат всеки месец 2/3 над заплатата си в плик, за да си покриват разходи за сътрудници и други във връзка с работата им. Това са безотчетни пари, които най-често се прибират в касите на парламентарните групи и се ползват по общо решение. За 2024 г. парите в плик възлизаха на 4,8 милиона.
Над 76,3 милиона отидоха за заплати на депутатите от провалените 6 парламента в последните 4 години - от 45-ия през пролетта на 2021 г. до 50-ия през 2024 г.
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
©
Още по темата
/
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорабнов с първи думи след напускането на партията
22.12
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
Още от категорията
/
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:02
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
Проф. Малинов: Ако Радев участва на изборите, ще стане ясно преди формирането на служебния кабинет
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Богоявление е!
08:27
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:53 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.