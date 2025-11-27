Рая Назарян да даде 30 минути почивка, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера след полунощ депутатите успяха да напуснат сградата на Народното събрание, която бе окупирана от протестиращи срещу Бюджет 2026.
Днес народните представители трябва да разгледат на второ четене в Комисията по бюджет и финанси план-сметката на страната. Снощи те приеха на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО, което беше и причината за многохилядния протест пред "Триъгълника на властта".
Народното събрание не може да започне работа: Няма кворум
