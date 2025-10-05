ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наш световен шампион изненада със забележително хоби
Един от тези младежи Кристиян Георгиев - той е световен шампион при юношите в паралелния слалом на сноуборда и има забележително хоби. Кристиян се готви за олимпиадата догодина, но Международният Олимпийски комитет реши да сложи гигантския слалом в списъка на изчакване.
"Истината е, че съм отделил наистина много време и сърце за спорта. Това не е както например в някой дъждовен ден, да решиш да редиш пъзел. Изисква се много отдаденост - спортът е огромна част от живота ми", казва Крис и допълва:
"Ние самите, с отборите ни, съвсем наскоро разбрахме, че има опасност спортът ни да бъде изключен от програмата за олимпиадата във Франция през 2030 година. Това ни обедини с много големи и известни спортисти - в социалните мрежи се съзададе една вълна да публикуваме видеа по темата и да поддържаме дискусия, да се борим", разказа младата надежда.
Извън спорта и активния зимен сезон, Крис споделя, че хобитата му клонят към сферата на науката - химия, биология, анатомия. И показва част от любимото си занимание извън пистата - да сглобява макети на скелети на животни.
"Още от малък ме водеха в зоологическата градина и досаждах на гледачите на животните. С течение на времето развих интерес към природните науки и в един момент всичко това се прехвърли към изследването на скелетите на екзотичните животни", споделя той.
