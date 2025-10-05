Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Наш световен шампион изненада със забележително хоби
Автор: Екип Ruse24.bg 20:05Коментари (0)0
© NOVA
На фона на историята, която пишат българските волейболисти в момента, NOVA разказва историите на младите шампиони в различни спортове. Българската формула е следната – те са силни, изключителни личности, а зад тях почти винаги стоят и още по-невероятни родители.

Един от тези младежи Кристиян Георгиев - той е световен шампион при юношите в паралелния слалом на сноуборда и има забележително хоби. Кристиян се готви за олимпиадата догодина, но Международният Олимпийски комитет реши да сложи гигантския слалом в списъка на изчакване.

"Истината е, че съм отделил наистина много време и сърце за спорта. Това не е както например в някой дъждовен ден, да решиш да редиш пъзел. Изисква се много отдаденост - спортът е огромна част от живота ми", казва Крис и допълва:

"Ние самите, с отборите ни, съвсем наскоро разбрахме, че има опасност спортът ни да бъде изключен от програмата за олимпиадата във Франция през 2030 година. Това ни обедини с много големи и известни спортисти - в социалните мрежи се съзададе една вълна да публикуваме видеа по темата и да поддържаме дискусия, да се борим", разказа младата надежда.

Извън спорта и активния зимен сезон, Крис споделя, че хобитата му клонят към сферата на науката - химия, биология, анатомия. И показва част от любимото си занимание извън пистата - да сглобява макети на скелети на животни.

"Още от малък ме водеха в зоологическата градина и досаждах на гледачите на животните. С течение на времето развих интерес към природните науки и в един момент всичко това се прехвърли към изследването на скелетите на екзотичните животни", споделя той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
09:51 / 03.10.2025
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
09:01 / 03.10.2025
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
10:02 / 03.10.2025
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
12:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:28 / 03.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Изкуствен интелект
България в еврозоната
Природни стихии
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: