Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (част "Култура“), което ще се проведе на 3 и 4 ноември 2025 г., в гр. Копенхаген, Дания.Министрите ще проведат дискусии по няколко теми: защита и възстановяване на украинската култура и културно наследство, защита на надеждната информация в дигиталната ера и визия на Европа за европейското съдържание.На заседанието в Копенхаген ще бъде приета и Декларация относно необходимостта от култура и медии като гаранция за нашите европейски демокрации, към която се очаква България да се присъедини.