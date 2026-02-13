11-о издание на АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ събира науката и практиката в поредица от семинари, конференции, дискусии, презентации и кръгли маси. От 17 до 21 февруари, в рамките на форума ще се проведат информационни срещи, посветени на бъдещето на българското вино, финансирането на земеделските стопанства чрез знания и иновации, биологичното земеделие и добавената стойност в сектора. Акцент са темите за климата, почвеното здраве, продуктите за растителна защита, въглеродното земеделие и търговията с въглеродни кредити.В програмата са включени национални срещи на земеделски производители от специализирани асоциации и браншови съюзи. Серия от събития са свързани с представяне на научни разработки, привличане и обучение на кадри за агроиндустрията. Със специален интерес се очакват Х националната конференция за развитие на българското биологично земеделие, както и научно‑практическа конференция за хранително‑вкусовата индустрия. Ще бъдат представени застрахователни решения за земеделския сектор, както и инициативи за опазване на старите местни сортове и породи чрез изграждане на мрежи.Всички зали на Конгресния център са заети със събития от деловата програма през целия период на мегафорума за земеделие, вино и храни. Вечерите са посветени на официалните церемонии по награждаване на иновативните и върхови постижения в земеделието, винопроизводството и хранителната индустрия.На 18 февруари от 17:30 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център ще бъдат наградени победителите в Международния дегустационен конкурс ВИНАРИЯ 2026. Тържествената церемония е финалният етап от надпреварата, в която участие вземат десетки винопроизводители от страната и чужбина.На следващия ден, 19 февруари, от 17:30 часа в зала "Пловдив“ ще се проведе награждаването на победителите в Конкурса за иновации. Специализираното жури вече обработва заявките за участие в десет раздела. Най-авангардните разработки на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 ще бъдат обявени на събитието.Конкурсът "Изборът на потребителя“ за ФУДТЕХ и ВИНАРИЯ е сред най-очакваните от изложителите на мегафорума. В него посетителите определят призьорите, като оценяват качествата на експонатите. Тяхната безпристрастна оценка ще стане известна на 20 февруари в 17:30 часа в зала "Пловдив“.