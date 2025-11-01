Наталия Киселова даде първото си интервю пред БНТ след решението да се оттегли от поста. Тя заяви, че то не е било продиктувано от натиск, а от "уважение към институцията и желанието да се запази духът на парламентаризма".
"Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически", каза Киселова.
По думите ѝ напрежението в Народното събрание е нормално след преформатиране на мнозинството, но не бива да се подценяват последиците:
"Не съм изненадана от поведението на Борисов - няма нужда да се коментира. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира."
Киселова отказа да коментира лични нападки, но подчерта, че решението ѝ да не допусне референдума за еврото е било юридически обосновано:
"Президентът може да има своето мнение, но аз постъпих така, както би постъпил всеки държавник. Решението ми ще бъде проверено от Конституционния съд и аз нямам притеснение от това."
Попитана за състоянието на левицата, Киселова коментира, че несъгласието вътре в партията е естествен процес:
"Несъгласните в момента имат възможност за по-силна изява. Не мога да кажа, че БСП е упоена, само по плодно дърво се хвърлят камъни", каза тя.
По думите ѝ, участието на БСП в управлението не е загубило смисъл:
"Моето присъствие в Народното събрание беше, за да покажа, че не сме младши партньори. Но понякога трябва да направиш крачка назад, за да запазиш уважението."
Наталия Киселова определи изминалите месеци като "интензивни и тежки", но заяви, че няма драма около решението ѝ:
"В политиката цената винаги е по-висока в края, отколкото човек си представя в началото. Но ако си влязъл с добри намерения, излизаш с чиста съвест."
Тя допълни, че няма амбиция да се връща на висок пост.
Според нея, политиката трябва да се върне към съдържанието, а не към спектакъла:
"Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат."
