Наталия Киселова. На свое заседание парламентарната група на БСП-ОЛ прие нов състав на своето ръководство, предаде репортер на ФОКУС.
"Разговорът беше съвсем колегиален", каза Киселова.
На въпрос как БСП ще гласува, ако бъде президентът Илияна Йотова наложи вето на законопрокета за промените в Изборния кодекс, тя отговори:
"Когато наложи, ще прочетем внимателно мотивите и ще има позиция на парламентарната група, както по всеки законопроект или точка в дневния ред", каза тя.
По отношение на въпроса за евентуален бъдещ проект на Румен Радев, Киселова коментира, че това е въпрос на "Нероден Петко", а за ПП-ДБ тя отбеляза, че "БСП - Обединена левица" си имат конкретни позиции по въпроса и ако те съвпадат, добре, но ако се говори за ляво и дясно, различията са съществени.
Наталия Киселова: Драгомир Стойнев поиска да бъде освободен
©
Още по темата
/
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:14
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
27.01
Още от категорията
/
Министър Станков: По-дългият срок на лиценза за дружествата на "Лукойл" осигурява стабилност на рафинерията
13:50
Политолог прогнозира: Йотова ще посочи за служебен премиер Андрей Гюров, а вътрешен министър ще стане Бойко Рашков
12:20
Доц. Милен Иванов: Психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие
11:16
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.