ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Наталия Киселова: Когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати
Според нея, когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати за нашата родина.
Тя отбеляза още, че историческото дело, което отбелязваме днес, е резултат от българската дипломация.
"Днес ни е нужно да черпим сили и вдъхновение от делата на предците ни, днес ни е нужно да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да демонстрираме това, което ни разделя. Нужно ни е да осъзнаем, че постигането на националните ни цели зависи изцяло и единствено от нас.", призова Киселова.
"Нека да пребъде свободна и независима България!", пожела председателят на НС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 64
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма"
18:07 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: