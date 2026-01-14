Наталия Киселова, предаде репортер на ФОКУС. Народният представител предупреди, че промени в последния момент могат да създадат проблеми на изборите.
Киселова заяви, че за сега няма технологичен проблем, а затрудненията идват от начина, по който се броят членовете на секционните избирателни комисии, които са представители на парламентарните групи.
"Страхувам се, че сега при девет партии членовете на комисии ще са повече статисти, отколкото наблюдатели на честността на изборите. Дано да не се окажа права", каза Киселова.
По отношение на предложените промени от "Продължаваме Промяната-Демократична България" в Изборния кодекс, с които настояват изборите да се проведат с изцяло машинно гласуване.
"Всяка парламентарна група може да прецени как да действа. Техни два законопроекта бяха приети на първо четене. Беше създадена работна група, с цел текстовете да се приемат максимално бързо и да има поне година между приемането им и изборите, за да се огледат всички потенциални проблеми. Всяка промяна на закон в последния момент, дори петнадесет дни преди крайния срок, може да доведе до проблеми", допълни тя.
По отношение на въпроса за възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер, тя посочи, че е твърде рано за коментар:
"Когато президентът още не е приключил процедурата, е преждевременно да говорим за един от подуправителите. Гюров ще загуби качеството си на подуправител, ако приеме предложението на президента.“
