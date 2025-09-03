ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Наталия Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани
При откриване на есенната сесия на Народното събрание, моят призив към всеки един от Вас, представителите на народа в парламентарната зала, е да осъзнае отговорността, която всеки и всички имаме към българските граждани, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя отбеляза, че предизвикателствата пред българското общество и държава, са сериозни - социално неравенство; ефективно правосъдие; борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша; демографска криза; качество на образованието; липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове; икономическо и социално развитие на страната; динамика на международните отношения.
Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изискват осъзнаване, че не бива да се злоупотребява с правото на протест, само за да се търсят политически дивиденти, посочи Наталия Киселова. Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести, изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика как това ще се отрази на рейтинга, подчерта тя.
Председателят на парламента отбеляза, че очакванията на нашите сънародници изискват реални действия и аргументирани предложения. Политика не се прави, за да оцелее рейтингът на който и да партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани, на българските общини, на българският бизнес, заяви Наталия Киселова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1504
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: