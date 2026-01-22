Наталия Киселова пред журналисти след като депутатите не успяха три пъти да съберат кворум и пленарното заседание бе закрито, предаде репортер на ФОКУС.
"Този начин за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен, ако имаше подкрепа на предложението на БСП в правната комисия да се отложи влизането в сила на измененията, щяхме да водим по друг начин разговора", каза тя по отношение на решението на управляващото мнозинство да вкара в дневния ред като първа точка промените в Изборния кодекс. ФОКУС припомня, че социалистите настояват въвеждането на сканиращите устройства да бъде отложено за 1-ви януари 2027 година.
Според нея предложените изменения за избирателните списъци и за скенерите двойно утежняват избирателите.
"Говорим за това как избирателите да могат достатъчно лесно да отидат до урните", отбеляза тя.
"Първо – Радев подаде оставка. Ако беше направено служебно правителство, щяха да обвинят г-н Радев, че прави правителство в свой интерес. По тази причина мисля, че е правилно да се даде възможност на г-жа Йотова, като президент, да проведе разговори и да си поеме отговорността за съставянето на служебен кабинет. Според мен е редно, ако утре има решение на КС, г-жа Йотова да положи клетва като президент, за да стане ясно откога тече мандатът, който ще довърши. И след това да започне разговори с кандидатите за министър-председатели. Тогава, когато има такива и консултации с парламентарните групи, ще им служебно правителство, а тогава ще има и указ за избори“, това заяви Киселова относно това как трябва да се развият събитията занапред.
На въпрос дали ще се присъедини към листите на президента Румен Радев, тя отговори:
"Това е въпрос, за който ще си говорим, когато бъдат насрочени предсрочните избори. Нека г-н Радев да престане да бъде президент, да направи проект и тогава ще говорим".
Наталия Киселова: В БСП Изборният кодекс се гласува по съвест!
