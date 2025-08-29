ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наталия Киселова с инетересна прогноза за гласуването на първия за България бюджет в евро
Вот на недоверие
Според нея една част от опозицията ще опита да се противопостави на гласуването на първия за България бюджет в евро, а другата търси други теми. "Нека видим първо какви са мотивите, какво е основанието и как ще бъде проведен дебатът по вота", призова Киселова, цитирана от NOVA.
Постът на главен секретар на МВР
"През последните години имаше много органи с изтекли мандати. Сред тях беше и този на главен секретар на МВР. Виждате, че през последните месеци парламентът назначи хора по овакантените постове и това е част от нормализирането на функционирането на държавата". Така председателят на парламента коментира указа на президента за назначаването на Мирослав Рашков.
Новият парламентарен сезон
По думите на Киселова предстои гласуване на законопроекти на второ четене, избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията и на заместник-омбудсман.
