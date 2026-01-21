Министерският съвет одобри проект на решение, с което се предлага на Президента на Република България да издаде Указ за назначаване на Тодор Стоянов за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм. Стоянов е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания.Страната ни е член на Световната организация по туризъм на ООН от 1976 г. и има богата хронология на взаимодействие с организацията. По време на 68-та сесия на Регионална комисия "Европа" през 2023 г. в София страната ни беше избрана за член на Изпълнителния съвет с мандат 2023-2027 г.България споделя визията на СОТ на ООН за насърчаването на конкурентни и устойчиви туристически политики и туризма като двигател на икономически растеж, приобщаващо развитие и екологична устойчивост, съобщи правителствената пресслужба.Организацията е важен стълб в подкрепа на устойчивостта на сектора към кризи, развитието на туризма като двигател на устойчив икономически растеж в подкрепа на местните общности, съхраняване и опазване на културно-историческото наследство.