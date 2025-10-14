ЗАРЕЖДАНЕ...
Назначиха Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС
Това стана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27 от 14 Октомври 2025 г.
Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС, съобщиха от пресцентъра.
Съдия Мариника Чернева е завършила специалност "Право“ в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“ през 1988 г.
От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.
Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.
