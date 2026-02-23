Назначиха Мира Йосифова за зам.-министър на иновациите и растежа
©
Мира Йосифова е утвърден експерт с близо 20-годишен професионален опит в държавната администрация, с последователна кариера в областта на стратегическото планиране, управлението на европейски програми и разработването на публични политики.
От май 2023 г. е директор на дирекция "Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа, където ръководи процесите по изграждане и прилагане на националната иновационна политика и инструменти за подкрепа на бизнеса и технологичното развитие.
Професионалният ѝ път включва ръководни и експертни позиции в Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси и Министерството на културата, където участва активно в програмирането и координацията на ключови национални и европейски политики.
Още по темата
/
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори
20:25
Буруджиева: Не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори
19:26
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
14:39
Още от категорията
/
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
19:26
Доц. Ножаров: Отваря се ножица между темпа на растеж на БВП и този на производителността на труда
15:54
Проф. Кьосев: Част от избирателите на "Възраждане" се преляха към Радев, защото търсят по-умерена позиция
15:28
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
15:24
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:11
Експерти алармират за: Опасни химически смеси в препаратите, които не са в полезрението на националните центрове по отравяния
12:54
ЦИК праща писмо до ЕК чрез МВнР, за да разбере защо Цицелков има забрана да участва в наблюдение на избори
12:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.