Андрей Янкулов обяви в публикация във Facebook, че е назначен трети заместник - министър на правосъдието. Той поясни, че това се е случило в края на работната седмица по негово предложение.
За поста е избрана Таня Радуловска - настоящ адвокат и бивш съдия.
Ето какво още гласи публикацията на Янкулов:
Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат.
Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това.
Вярвам, че с житейския и правния си опит на адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерство на правосъдието.
Пожелавам ѝ успех!
Назначиха още един заместник-министър на правосъдието
©
Още по темата
/
Бойко Борисов за служебния кабинет: Тези хора са толкова забавни - ако не беше трагично, щеше да е смешно
10:45
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
Здравното министерство обмисля промени: Лекарските асистенти може да получат право да установяват смърт?
06.03
Още от категорията
/
Атанас Атанасов: Политическите сили трябва да решим – имаме ли място под този "ядрен чадър", имаме ли интерес
09:41
КТ "Подкрепа" поиска от президента да наложи вето на промените в КСО – откриват рискове за пенсионната система
08:52
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Нечувана подигравка! Това е грозна злоупотреба с власт
06.03
Безлов: България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа
06.03
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това е активно мероприятие на ПП-ДБ
06.03
Президентът подкрепи запазването на Тараклийския район в защита на българската диаспора в Молдова
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.