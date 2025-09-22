Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Автор: Десислава Томева 14:16Коментари (0)94
©
Лятото вече е зад гърба ни, а мислите за зимата започват да ни преследват – планове за снежни ваканции, уютни хижи и дълги спускания по белите писти. Но климатичните промени имат други идеи. Въпреки мечтите за идеален сняг, повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм в Европа.

Изследвания показват, че ако глобалното затопляне достигне 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, повече от половината от 2200-те европейски ски курорта ще се сблъскат със значителен недостиг на сняг, твърдят учените. Курортите на по-ниски надморски височини, особено в Пиренеите и централната част на Алпите, са най-застрашени. При по-екстремно затопляне от 4 градуса почти всички курорти ще имат проблеми със снежната покривка, пише “Фокус“.

Много от курортите разчитат на изкуствено заснежаване, но това не е панацея – процесът е скъп, изисква голямо количество вода и енергия и допринася за въглеродните емисии. Някои иновативни курорти вече използват технологии за съхранение на сняг – например специални матраци, които запазват снега през пролетта и осигуряват по-добри условия в началото на сезона.

Какво правят българските курорти?

Инвестиции в инфраструктура: Курортите като Банско, Боровец и Пампорово инвестират в модерни съоръжения и системи за изкуствено заснежаване, за да удължат сезона.

Разнообразяване на предлагането: Разработват се нови дейности като зимни турове, сноушинг и планински пешеходни маршрути, които не зависят от наличието на сняг.

Устойчиво развитие: Някои курорти започват да прилагат устойчиви практики, като използване на възобновяеми източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

В крайна сметка, бъдещето на ски туризма ще зависи от комбинация от адаптация, иновации и глобални усилия за ограничаване на климатичните промени, заключава "Фокус“. Ако не предприемем стъпки, нашите планове за снежни ваканции могат да останат само красиви спомени от миналото.

Още по темата: общо новини по темата: 6
22.09.2025 Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
22.09.2025 Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
21.09.2025 Как правилно да стерилизирате буркани за зимата: С тези стъпки туршията никога няма да се развали
17.09.2025 От Изпълнителната агенция по лекарствата успокоиха: Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
11.09.2025 България е поръчала 100 000 противогрипни ваксини повече за тази зима
07.09.2025 Ryanair премахва полети до Испания






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
08:35 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма" 
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма" 
18:07 / 20.09.2025
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
11:54 / 20.09.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Зелен преход
Зима 2025/2026 г.
Моторни спортове
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: