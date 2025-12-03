"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
©
Те осъдиха опитите за провокации и насаждане на омраза и етническо напрежение, на които стават свидетели особено в последните дни. Освен това изразяват и своята благодарност към Делян Пеевски за това, че не допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни - българи, турци, помаци, милети, роми.
“Ние всички сме граждани на Република България и стоим зад принципите на равноправието и единството. Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства", казва се в декларациите, залели социалните мрежи и споделяни от хиляди последователи.
Още от категорията
/
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
20:52
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
20:34
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
19:09
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:16
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
16:49
Изтеглят Бюджет 2026
14:02
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:06
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.