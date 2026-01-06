Не само спекула, но и грешки при връщане на ресто опариха гражданите с еврото
Клиент на хранителна верига пазарувал стоки на стойност около 20 евро, малко над 40 лв. Искал да плати с карта и когато операцията била извършена, установил, че касиерката му е маркирала на ПОС терминала малко над 40, но в евро.Усетил се е на място и е поискал да му бъде върната разликата.
Друг клиент сигнализира за разминаване в отчетеното ресто в евро и реалната разлика, която му се дължи.
Масово има установени увеличения на цените при превалутирането - някъде с малко, другаде с повече.
"Интересна работа. Всички твърдяха, че еврото няма да се отрази на цените, а при първата ми покупка се оказа, че цигарите XXXX, които струват 4,00 лв., на етикет са 4,00 лв., а по касова бележка вече са 4,01 лв. Питам се, това на няколко милиона продукта как изглежда?", сподели клиент.
Подобни сигнали има от различни градове в страната - както за големи търговски вериги, така и за малки магазини.
Злоупотреби се отчитат и при заведенията. В столична пицария клиенти получили първоначално меню в левове и поръчали по него, но при следваща поръчка час по-късно получили меню в евро и разликата само при поръчаната по-рано лимонада вече била 3 лв. отгоре.
Сред възмущенията има и такива - клиент вдигнал скандал на касата в хранителен магазин, защото получил рестото в евро, след като е платил в левове. Гневен гражданин нахлул в банков офис да търси сметка защо банкоматът не пуска левове, а евро, пише Bulgaria On Air.
